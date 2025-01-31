Ciro Immobile, Hollanda\'da kabusu yaşadı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında play-off bileti için Twente deplasmanına çıkan ve rakibine Beşiktaş'a İtalyan golcüsü Ciro Immobile'den peş peşe kötü haberler geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Immobile, karşılaşmanın 37. dakikasında rakibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

SAKATLANDI, İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Öte yandan Immobile ilk yarının ardından sakatlandı ve ikinci yarıDA görev yapamadı. İtalyan golcünün yerine ikinci 45 dakikada Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.