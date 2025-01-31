Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı - Son Dakika
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Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı

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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, UEFA Avrupa Ligi'nde son haftasındaki Twente maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bir de sakatlık yaşayan Immobile, maça devam edemedi ve ikinci yarıda yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

31.01.2025 00:21  Güncelleme: 01:13
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında play-off bileti için Twente deplasmanına çıkan ve rakibine Beşiktaş'a İtalyan golcüsü Ciro Immobile'den peş peşe kötü haberler geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Immobile, karşılaşmanın 37. dakikasında rakibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

SAKATLANDI, İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Öte yandan Immobile ilk yarının ardından sakatlandı ve ikinci yarıDA görev yapamadı. İtalyan golcünün yerine ikinci 45 dakikada Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

Ciro Immobile, Hollanda\'da kabusu yaşadı

Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Beşiktaş, Hollanda, Twente, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Sabaha Kadar Oynasa Beşiktaş Nahh Gol Atar 11 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanmıyorum Bu Futbolla Rezalet taş 11 3 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    kanser takım transfer yapmıyacakmı 7 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    İmmobile hemen yollanmalı... 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Davul ağabey iki tane yapacak biri zurna diğeri davul ha haaaaa 3 0 Yanıtla
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