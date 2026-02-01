Sezon başında Süper Lig devi Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek ülkesi İtalya'ya geri dönen Ciro Immobile'nin macerası kısa sürdü.
Beşiktaş sonrası Serie A ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, İtalyan ekibinden ayrıldı. Immobile'nin yeni takımı belli oldu.
İtalyan golcü, Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'ye transfer oldu. 35 yaşındaki yıldız isim, Paris FC'ye 1.5 yıllık imza attı.
Bu sezon Bologna'da 9 maçta süre alan Immobile gol ya da asist katkısı yapamayarak beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.
Son Dakika › Spor › Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?