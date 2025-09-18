FIBA hakemlerinden Çisil Güngör, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibi ile Çekya'nın ZVVZ USK Prag arasında oynanacak FIBA Kadınlar Süper Kupa Finali'nde düdük çalacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Çarşamba günü Le Palacium'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, Çisil Güngör'ün yanı sıra İtalyan Silvia Marziali ile Sırp Ivana Ivanovic görev alacak.
Son Dakika › Spor › Çisil Güngör FIBA Süper Kupa Finali'nde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?