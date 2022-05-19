Çizmelioğlu, Eskişehirli milli sporcular ile bir araya geldi - Son Dakika
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Çizmelioğlu, Eskişehirli milli sporcular ile bir araya geldi

19.05.2022 14:45
Çizmelioğlu, Eskişehirli milli sporcular ile bir araya geldi

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcularla buluştu.

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcularla buluştu.

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve Ak Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Öğülmüş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Eskişehirli milli sporcular ile buluştu. Düzenlenen kahvaltı programında; Güreşçi Sercan Yalçın, Mehmet Akyol, Ahmet Oğuz Coşar, bilek güreşçisi Serhat Arslan, Ahmet Sevim, atlet Özlem Özcan ve karateci Esma Nur Aslan yer aldı.

"Direnişi ve milletimizin kurtuluşunu müjdelemiştir"

Çizmelioğlu, kahvaltı programının ardından yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın yeniden doğuşun simgesi olduğunu vurgulayarak, "103 yıl önce bugün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşımızı başlatarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu, ülkemizi sömürmek isteyen işgal güçlerine karşı direnişi ve milletimizin kurtuluşunu müjdelemiştir. 19 Mayıs, bir milletin uyanışı ve işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunun günüdür. 19 Mayıs, küllerinden yeniden doğuşun, dirilişin günüdür" dedi.

"Genç nesillerimize büyük sorumluluklar düşmektedir"

Konuşmasının devamında geleceğin güvencesinin gençler olduğunu dile getiren Çizmelioğlu, "Bugün biz, gençlerimiz için daha aydınlık, umut ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız ve bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Bu süreçte kuşkusuz, genç nesillerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çünkü Güçlü Türkiye idealini yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu sebeple AK Parti olarak en önemli önceliğimiz gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak, onlara demokratik ve müreffeh bir ülke bırakmaktır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Çizmelioğlu, Eskişehirli milli sporcular ile bir araya geldi
Çizmelioğlu, Eskişehirli milli sporcular ile bir araya geldi
Çizmelioğlu, Eskişehirli milli sporcular ile bir araya geldi

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Finike'de 19 Mayıs kutlamaları Finike'de 19 Mayıs kutlamaları
Kaynak: İHA

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