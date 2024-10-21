Cizre Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Çağlı İstifa Etti - Son Dakika
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Cizre Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Çağlı İstifa Etti

Cizre Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Çağlı İstifa Etti

Cizre Belediyespor Kulübü'nün başkanı Süleyman Çağlı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkanlık sürecinde önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Çağlı, voleybolun ve kulübün şehrin tanıtımında önemli rol oynadığını belirtti.

21.10.2024 14:12  Güncelleme: 14:17
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SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediye spor Kulübü Başkanı Süleyman Çağlı, görevinden istifa etti.

Üç sezondan bu yana SMS Grup Efeler Ligi temsilcisi Cizre Belediyespor'da Yönetim kurulu Başkanlığı yapan Süleyman Çağlı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Süleyman Çağlı, "2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Cizre Belediye Voleybol Takımı'mız sayesinde Türkiye'nin en büyük voleybol kulüplerini Cizre'de ağırlayarak, keyifli sportif faaliyetler gerçekleştirdik. Bu süreçte Cizre halkının ve taraftarlarımızın desteğiyle Balkan Kupası Şampiyonluğu gibi önemli başarılar yakaladık. Tam donanımlı bin 500 seyircili kapalı spor salonu kazandırdık. Şehrimizin tanıtımında önemli katkısı olan voleybolun Süper Ligi Efeler Ligi'nde 3 sezondur kalmayı başardık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl bu güzide kulübümüze başkanlık yapabilecek Cizreli hemşerilerime çağrıda bulunmuştum. Ancak yönetici arkadaşlarım kaymakamımız ve valimizin isteğiyle tekrar takımımıza sahip çıkarak başkanlık görevime bir sene daha devam etmek durumunda kaldım. Başkanlık koltuklarında ve yönetimlerde kan değişiminin gerekliliğine olan inancım ile kulübümüze 3 yıldır gururla yaptığım başkanlık görevimden iş yoğunluğum ve sağlık sorunlarımdan ötürü istifa ettiğimi duyuruyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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