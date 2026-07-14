Club Brugge, Yann Sommer'i Transfer Etti

Belçika 1. Futbol Ligi ekibi Club Brugge, İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki kalecinin 2029 yılına kadar Belçika ekibiyle sözleşme imzaladığı belirtildi.
Sommer, kariyerinde Basel, Mönchengladbach, Bayern Münih ve son olarak da Inter formalarını giydi.
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