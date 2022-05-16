Çocuk tribünü projesi Katar'daki Dünya Kupası'na uzanıyor - Son Dakika
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Çocuk tribünü projesi Katar'daki Dünya Kupası'na uzanıyor

16.05.2022 13:29
Çocuk tribünü projesi Katar'daki Dünya Kupası'na uzanıyor

Sporda şiddet, alkol ve uyuşturucu ile mücadele derneği (SSAUMDER) ve Kuzeybatı international medya ortaklığında yapılan iş insanı Hakan Coşkun'un yürütücülüğünü yaptığı 'Çocuk Tribünü' projesi Katar Dünya Kupası'nda faaliyetlerini sürdürecek.

Sporda şiddet, alkol ve uyuşturucu ile mücadele derneği (SSAUMDER) ve Kuzeybatı international medya ortaklığında yapılan iş insanı Hakan Coşkun'un yürütücülüğünü yaptığı 'Çocuk Tribünü' projesi Katar Dünya Kupası'nda faaliyetlerini sürdürecek. Önümüzdeki sezon Türkiye'deki tüm statlarda yapılması planlanan ve bu yönde hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Cumhurbaşkanlığı ile koordineli çalışmalar yapan SSAUMDER Başkanı Hakan Coşkun, çalışmalarına hızla devam ediyor.

FIFA tarafından organize edilen, 21 Kasım -18 Aralık tarihleri arasında 22.'si düzenlenecek Dünya Kupası'nda, FIFA ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'den tüm dünyaya açılan 'Çocuk Tribünü' için olumlu adımlar atıldı. Sporda şiddet, alkol ve uyuşturucu ile mücadele derneği Başkanı Hakan Coşkun, "Türkiye'de hazırlanan bir projenin Dünya Kupası'nda boy göstermesi bir Türk vatandaşı olarak şahsımı onurlandıracaktır. Buradan özellikle projedeki tüm çalışma arkadaşlarım adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bilinmesini isterim ki son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında olan samimi ilişkilerimiz projemizi hayata geçirmemizde önemli rol oynamıştır. Türk Milli Takımı olarak Dünya Kupası'nda olmamamıza rağmen Türkiye'den tüm dünyaya açılan bir projenin, Katar Dünya Kupası gibi önemli bir organizasyonda boy göstermesi bizi ziyadesiyle onurlandırmıştır. İlerleyen günlerde konu ile alakalı gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Sponsorluk ile ilgili de konuşan Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projemize sponsor olmak isteyen dünya markalarının yanı sıra Türkiye'de son zamanlarda adından çok söz ettiren, gözünü dünya markalarının arasında olmaya dikmiş Türk firmaları da bu projenin ana sponsoru olmak için sırada beklemektedir. Bizim de isteğimiz Türkiye'den çıkmış bir projenin ana sponsoru da Türkiye'den olsun ve Katar Dünya Kupası'nda, 'Çocuk Tribünü'nü bir Türk markası temsil etsin. Önümüzdeki günlerde sponsorluk görüşmelerini sonuçlandırıp netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağız. Bu zaman zarfında 'Çocuk Tribünü' projemiz için şahsıma ve derneğimize destek veren ismini sayamadığım herkese şükranlarımı sunuyorum." - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çocuk tribünü projesi Katar'daki Dünya Kupası'na uzanıyor - Son Dakika


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