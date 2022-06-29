Çocuklar tatilin tadını Yaz Spor Okullarında çıkarıyor - Son Dakika
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Çocuklar tatilin tadını Yaz Spor Okullarında çıkarıyor

29.06.2022 15:43
Çocuklar tatilin tadını Yaz Spor Okullarında çıkarıyor

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları başladı.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları başladı. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların sabırsızlıkla beklediği Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları bugün kapılarını açıyor. Rize İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yaz döneminde gençlere spor okulları ve engelsiz spor okullarında 26 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek. Rize'de yaşayan çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan yaz spor okulları çerçevesinde 26 spor branşlarında kurslar verilecek.

Bugün açılışı yapılan yaz spor okullarıyla ilgili açıklama yapan Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, "81 ilimizde yaz spor okullarımızı açıyoruz. Aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığımızın da kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle ilimizde yaz spor okullarımızı bugün itibariyle başlattık. Şuana kadar yaz spor okullarımıza kayıtlı öğrenci sayımız 6 bini buldu. İnşallah yaz sonuna kadar 10 bini hedefliyoruz. Şuanda toplam 26 branşta yaz spor okullarımızı açtık. 120 antrenörümüz çocuklarımıza rehberlik ediyor inşallah bu sayıda ileriki günlerde daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Halter sporuyla ilgilenen Türkiye Halter 2.'si Abdulgaffar Albay, Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu gibi olmak istediğini belirterek "Uğraştığım spor çok iyi gidiyor Allah'a şükürler olsun. Halter sporunu herkese önermek isterim gerçekten iyi bir spor dalı, geleceği olan bir spor. 67 siklette 94 koparma 117 kilo silkmeyle Türkiye 2'incisi oldu. Allah'ın izniyle Naim Süleymanoğlu gibi olacağım" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

gençlik, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuklar tatilin tadını Yaz Spor Okullarında çıkarıyor - Son Dakika

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