Como, Chelsea'den Trevoh Chalobah'ı 30 milyon euro'ya transfer etti
İtalya Serie A takımlarından Como, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah'ı 30 milyon euro karşılığında transfer etti.
İtalya Serie A ekiplerinden Como resmi sitesinden yaptığı açıklamada Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah’ı 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
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