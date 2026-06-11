Conor Morgan\'ın Sözleşmesi Yenilendi

Fatma Ece Ergoven:

yenilendi deyince insan rahat ediyo da bu oyuncu gerçekten işe yaradı mı ya belli değil ki arkadaş! 31 maçta bu kadar az sayı ortalaması olur mu hiç 9.71 ne ya yani ikinci takımda mı oynuyo bu adam! beşiktaş yine aceleci karar almış gibi geliyo bana