Conor Morgan'ın Sözleşmesi Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Conor Morgan'ın Sözleşmesi Yenilendi

Conor Morgan\'ın Sözleşmesi Yenilendi
11.06.2026 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN, Kanadalı oyuncu Conor Morgan ile 2024-2025 sezonu için sözleşme yeniledi.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Conor Morgan'ın sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Conor Morgan ile yola devam! 2024-2025 sezonunda takımımıza dahil olan Conor Morgan ile sözleşme yeniledik. Sporcumuza siyah-beyazlı formayla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Conor Morgan, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde siyah-beyazlılarla çıktığı 31 maçta 9,71 sayı, 4,52 ribaunt ve 1,77 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Yaşam, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Conor Morgan'ın Sözleşmesi Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Yıldırım Deniz Yıldırım:
    sözleşmenin yenilenmesi güzel elbette ama oyuncunun sayı ortalamasını gördüğümde biraz düşündürüyo açıkçası bu takımda neler olduğu merak ettim yani daha iyi performans gösterebilirdi sanırım umarım gelecek sezonda daha iyi oynayabilir 0 0 Yanıtla
  • Tuğra Man Tuğra Man:
    sözleşme yenilendi güzel tebrikler ama komşunun oğlu da basketbolcu arıyo hani böyle şey mi var 0 0 Yanıtla
  • Fatma Ece Ergoven Fatma Ece Ergoven:
    yenilendi deyince insan rahat ediyo da bu oyuncu gerçekten işe yaradı mı ya belli değil ki arkadaş! 31 maçta bu kadar az sayı ortalaması olur mu hiç 9.71 ne ya yani ikinci takımda mı oynuyo bu adam! beşiktaş yine aceleci karar almış gibi geliyo bana 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:59
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 23:38:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Conor Morgan'ın Sözleşmesi Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.