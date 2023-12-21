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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele sergileyerek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tekke, oyuncularını kutladı ve takımın hala istedikleri seviyede olmadığını belirtti.

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş\'ı 3-1 mağlup etti
21.12.2023 - 22:43,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, çok iyi mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, "İlk yarıda her şeyden çok memnunum. İkinci yarının başında yorgunluk nedeniyle baskı yedik. Totalde tebrik edilecek bir mücadele. Hak ettiler. Zor bir deplasman. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızın hepsini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hala istedikleri seviyede olmadıklarının altını çizen Fatih Tekke, "Oynama cesareti benim için çok değerli. Birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. İyi antrenman yapıyoruz. Sevinebiliriz ama ciddi olmak ve çalışmak zorundayız. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Oyuncuların ve girenlerin verdiği enerji çok önemliydi. Gerçekten iyi çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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