 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı. Alanyaspor'un atakları sonuçsuz kalırken, Rizespor savunması etkili bir performans sergiledi. İkinci yarıda takımların gol arayışı devam edecek.

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı
20.01.2024 - 17:12,
Abone Ol

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Sarı kart: Dk. 14 Novais (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

27. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Rizespor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Bu sırada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

30. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in ortaladığı top, Cordova'nın vuruşunda Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Topu önünde bulan Novais'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:49:01. #1.12#
SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement