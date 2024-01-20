Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor\'u 2-1 mağlup etti

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais (Dk. 90+10 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 90+5 Furkan Bayır), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Janvier), Cordova (Dk. 64 Sisto)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 90+4 Faye), Benhur Keser (Dk. 67 Gustavo), Varesanovic (Dk. 86 Pinchi), Zeqiri (Dk. 90+4 Minchev), Gaich

Goller: Dk. 51 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Efecan Karaca, Dk.90+1 Sisto (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Novais, Dk. 80 Aliti, Dk. 89 Leroy Fer, Dk. 90+1 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

51.dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hojer, topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Varesanovic'in şutu filelerle buluştu: 0-1

59. dakikada Rizespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Zeqiri, rakip ceza sahası dışına pası gönderdi. Topla buluşan Shelvey'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

69. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde Leroy Fer'in kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan çıkardı. Rakip alanda oluşan karambolde son olarak Efecan Karaca topa dokunarak ağlara gönderdi. Yaklaşık 10 dakikalık VAR incelemesi ve hakem Ali Şansalan'ın da incelemesinin ardından gol kararı verildi: 1-1

85. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

90+1. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Sisto, ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şut üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.