Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK maç hazırlığında pas ve dar alan çalıştı

Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK maç hazırlığında pas ve dar alan çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk edeceği maçın hazırlığını Joao Pereira yönetiminde sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda pas, koordinasyon ve dar alan çalışmaları yapıldı; ekip yarın da idman yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek olan Corendon Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas ve koordinasyon çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanlarla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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