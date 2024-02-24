Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapıldı. İdman, ısınma çalışmaları ve pas organizasyonlarının ardından top kapma çalışmasıyla sona erdi.

24.02.2024 15:32  Güncelleme: 15:34
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, maç için son antrenmanını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman, pas organizasyonlarının ardından top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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