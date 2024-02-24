Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı için hazır - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takımın hazır olduğu belirtildi.

24.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman futbolcuların daha sonra taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Alanyaspor, yarın saat 16.00'da İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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