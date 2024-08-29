Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından futbolcular, iki grup halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenman, çabuk koşular ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA