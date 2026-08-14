Corendon Alanyaspor Gaziantep FK'ya Hazır
Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
İki grup halinde top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alar oyunuyla bitirdi.
Kaynak: AA
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