Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.
Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 90 dakika boyunca beklenmeyen bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.
İlk yarı alan baskısıyla başladıklarını kaydeden Tekke, "Top bizdeyken doğru yerleşim, çok kaliteli hücumlar, bitirilememiş hücumlar var. İlk yarı skor olarak yakaladığımızdan azıyla içeri girdik, 2-0 tehlikeli bir skor. İkinci yarı özellikle beklemeyi tercih ettim çünkü Gaziantep risk aldığında biraz spontaneye dönüyor. Doğal olarak mecburiyetten Selçuk kardeşimizin çok zamanı olmadığından." diye konuştu.
Beklerken şut fırsatları doğduğunu aktaran Tekke, "Genel hatlarıyla iyiydik. Bence maçın en önemlisi yerleşimimiz gayet iyiydi. Oyuncularımı kutlarım. Maç performansından ziyade antrenman performansı, tekrarlarımız, bu durumun oluşmasında en büyük pay sahibi. Dolayısıyla tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek galibiyetini kutladı - Son Dakika
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmelerine rağmen performanslarının kendisini mutlu etmediğini söyledi. Buruk, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını belirtti ve devletten ve TFF'den futboldaki gergin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını beklediklerini ifade etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik' dedi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, takımının iyi bir duruş sergilediğini ve Galatasaray'ı analiz ettiklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı" dedi.
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