Corendon Alanyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Göztepe'nin golünü Heliton attı.

23.08.2024 22:46
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Stat: GAİN Park

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma Silva, Tijanic (Dk. 20 Doğan Erdoğan), Solet, Dennis, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Gol: Dk. 45 Heliton (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tijanic, Dk. 17 Solet, Dk. 24 Koray Günter (Göztepe), Dk. 39 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Mateusz Lis iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Djalma Silva'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Heliton, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika

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