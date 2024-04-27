Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışması yaptı. Antrenman öncesinde Isparta'nın 32 Akademi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı sporcuları ve antrenörleri takımla fotoğraf çektirdi.

27.04.2024 19:07
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı. Antrenman öncesinde kulübü ziyaret eden Isparta'nın 32 Akademi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı sporcuları ve antrenörleri takımla fotoğraf çektirdi. Antrenmanın ilk bölümünü izleyen voleybol takımının antrenörleri ile Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Serkan Daldal arasında karşılıklı forma takdimi yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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