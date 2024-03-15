Corendon Alanyaspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmaları, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

15.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:32
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın evinde Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, iki grup halinde pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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