Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 75 Furkan Bayır), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 75 Eduardo), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 29 Cordova)
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 66 Bajic) Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan (Dk. 86 Mert Çetin), Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Macheda (Dk. 46 Atakan Çankaya)
Goller: Dk. 48 Balkovec (Corendon Alanyaspor), Dk. 68 Radakovic (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kartlar: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü) Dk. 59 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Hanousek, Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Hadergjonaj, Dk. 65 Balkovec, (Dk. 58 Efecan Karaca - yedek kulübesinde iken) (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftasındaki Corendon Alanyaspor- MKE Ankaragücü maçı 1-1 berabere sona erdi.
48. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Aliti'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
68. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Pedrinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
76. dakikada maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu şiddetli yağış nedeniyle oyunu durdurdu. Tonusluoğlu, top sürmenin zorlaştığı zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti. Kontrolün ardından maç kaldığı yerden devam etti.
82. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan kullandığı kornerde kale alanına gelen topu kaleci Ertuğrul Taşkıran yumrukla uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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