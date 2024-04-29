Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklara başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile 3 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA