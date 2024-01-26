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Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı için hazır - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Taraftar grubu temsilcileri antrenman sonunda takıma muz ve tatlı ikram ederek başarılar diledi. Alanyaspor, yarın saat 16.00'da sahasında Pendikspor'u konuk edecek.

Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı için hazır
26.01.2024 - 19:06,
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Taraftar grubu temsilcileri antrenman sonunda takıma muz ve tatlı ikram ederek yarın oynanacak maçta başarılar diledi.

Alanyaspor, yarın saat 16.00'da sahasında Pendikspor'u konuk edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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