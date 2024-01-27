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Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.

Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı
27.01.2024 - 16:59,
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Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Thiam, Erencan Yardımcı, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 36 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

23. dakikada Pendikspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Novais'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

40. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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