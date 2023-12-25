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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Şuan normalleştik, bunu daha yukarı taşımamız lazım - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Şuan normalleştik, bunu daha yukarı taşımamız lazım

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularının tüm enerjisini sahaya yansıtarak galip geldiğini belirterek, 'Şuan normalleştik, bunu daha yukarı taşımamız lazım' dedi. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncuların verdiği tepki ve enerjinin önemli olduğunu vurguladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Şuan normalleştik, bunu daha yukarı taşımamız lazım
25.12.2023 - 20:39,
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularının tüm enerjisini sahaya yansıtarak galip geldiğini belirterek, "Şuan normalleştik, bunu daha yukarı taşımamız lazım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, antrenmanların iyi geçmesine rağmen bunu maçlara yansıtamadıklarını ama bugün o enerjiyi bugün sonuan kadar sahada yansıtan bir takım olduğunu belirtti. İlk yarı çok doğru bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Tekke, "Savunmada da top ayağımızda gayet doğru oyun oynadık. İkinci yarının bazı bölümlerinde bu doğruluk devam etti. Özellikle bazı pozisyonlar var. Maçı bitirmemiz gereken pozisyonlar vardı, bu ilk yarıda da vardı, ikinci yarıda da vardı. Bitiremeyince rakibin belki ilk kez ceza alanına geldiğinde yediğimiz bir gol var, sonra bir telaş hepimizde oluştu. Yani çok iyi bir oyun varken, hak ettiğimiz bir üç puan varken puanlar da kaybedebilirdik. Oyun böyle bir oyun ama genel hatlarıyla tüm takımın verdiği o tepki, enerji benim için çok önemliydi. Çünkü üç gün önce oynanmış maçlardan sonraki tüm ligdeki oyuncuların tempolarına baktığınız zaman düşmüştü. Bugün bu bizde tam tersi yukarı doğru çıktı. Şuan normalleştik, bunu daha yukarı taşımamız lazım. Oyuncuların izinlerin ardından hemen çalışacağız. İlk iki maçımız yine zor olacak" diye konuştu.

"Benim yedek oyuncum yok"

İkinci yarıda kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Tekke, "Aslında biz oyuncularımızın isimlerinden ziyade sahadaki yerleşim çok önemli. Geldiğimizden bu ya birçok mevkide hem oyunun oyun içerisinde başlarken de çok değişiklikler yaptık. Yani hala daha aradığımı söyleyebilirim. Tam on değil. Çünkü oyuncularıma şunu söyledim. Genç oyuncular hariç bir iki tane var. Onlar haricinde benim yedek oyuncum yok. Dolayısıyla ı bizim için benim için ve ekibim için en önemli şey saha yerleşimi oyunun belirginliği içerisinde, organizasyon içerisinde bunu anlayan, düzen içerisinde yapmaya çalışan her iki üç halde dolayısıyla isimlerden ziyade mevkilerden ziyade oyunun şekli benim için çok önemliydi, değerli. Bunu da birkaç haftadır gayet Yapıyoruz. Sonucunu aldığımızda tabii her şey daha olumlu gözüküyor. Benzer yine bir oyun vardı ama Gaziantepspor'a 3-0 mağlup olduk. Mağlubiyet ve galibiyetler ama genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim; takımımım da çok iyi olabilecek çok iyi duruma girecek potansiyel görüyorum. Ama şu an daha yolun başındayız. Üç puan aldığımız için tekrar herkesi tebrik ederim" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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