Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde yapılan top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman futbolcuların taktik çalışmasıyla sona erdi.

Alanyaspor ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. - ANTALYA