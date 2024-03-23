Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

Düzce Belediyesi Son Bir Ayda 5 Yatırımı Açtı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.