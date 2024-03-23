Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu - Son Dakika
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Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu

Alanyaspor mağazasında düzenlenen etkinlikte, Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla bir araya geldi. Futbolcular, fotoğraf çektirip forma ve diğer ürünleri imzaladı. Taraftarlar, futbolcuları görmek ve imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

23.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Corendon Alanyasporlu futbolcular Efecan Karaca ve Novais, imza günü etkinliğinde taraftarlarla bir araya geldi.

Alanya ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Alanyaspor mağazasında düzenlenen etkinliğe çok sayıda turuncu yeşilli taraftar katıldı.

Etkinlikte, takım kaptanı Efecan Karaca ve Portekizli futbolcu Novais, taraftarlarla fotoğraf çektirip, forma ve çeşitli ürünleri imzaladı.

Taraftarlar, futbolcuları görmek ve forma imzalatmak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu - Son Dakika

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