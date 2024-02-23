Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti

Spor

Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Corinthians takımının U 20 formasını giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile kendi evinde ilişkiye girdiği sırada fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dimas, eve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın defalarca kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Livia, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hemşirelik öğrencisi olan Livia'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.