Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti

Brezilya ekibi Corinthians'ın U 20 takımında forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun 19 yaşındaki kız arkadaşı, Filho ile girdiği cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

23.02.2024 10:39  Güncelleme: 12:03
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Corinthians takımının U 20 formasını giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile kendi evinde ilişkiye girdiği sırada fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dimas, eve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın defalarca kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Livia, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Hemşirelik öğrencisi olan Livia'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti

Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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