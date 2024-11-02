Çorlu Off-Road Yarışları Adrenalin Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Spor

Çorlu Off-Road Yarışları Adrenalin Dolu Anlar Yaşattı

Çorlu'da düzenlenen 2024 Extreme Kupası, off-road araçlarıyla nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

02.11.2024 20:50
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- Çorlu'da off-road yarışları nefesleri kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen 2024 Extreme Kupası 4. Ayak Yarışı'nda zorlu parkurları aşmaya çalışan off-road araçları izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatarak nefesleri kesti.

Trakya Offroad Doğa ve Motorsporları Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2024 Extreme Kupası 4. Ayak Yarışı, Çorlu'nun Şahpaz Mahallesi'ndeki Trak-Off Yarış Pisti'nde nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Gerçekleştirilen etkinlikte, zorlu engelleri aşmak için özel olarak hazırlanan off-road araçları, izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. Zorlu parkurları geçmeye çalışan araçların mücadelesi, dronla havadan da görüntülenerek izleyicilere heyecan dolu anlar sundu.

2024 Extreme Kupası'nın 4. Ayak Yarışı'nda, konvansiyonel şasiye sahip araçlar TR1 sınıfında, özel şaseye sahip araçlar ise TR2 sınıfında kıyasıya rekabet etti. Yarışçılar, zorlu engelleri en hızlı ve hatasız şekilde aşarak finişe ulaşmaya çalıştı.

Pazar günü saat 18.00'de ödül töreniyle sona erecek olan yarışma, sporculara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorlu Off-Road Yarışları Adrenalin Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika

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