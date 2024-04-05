Çorum Belediye Başkanı Futbolseverlerden Çorum FK\'ya Destek İstedi

Spor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, futbolseverlerden Çorum FK'ya destek isteyerek, "Şehrine ve takımına sahip çık" dedi.

Başkan Aşgın, 7 Nisan Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesi, taraftarın tribünleri doldurarak şehrine ve takımına destek vermeye davet etti.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 14 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 48 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 3. sırada yer alıyor.

Çorum FK'nın play-off'un iddialı ekiplerinden biri olduğunu ve Süper Lig hedefine adım adım ilerlediğini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu süreçte Çorum halkının desteğinin çok önemli olduğunu, takımını yalnız bırakmayacağına inandığını söyledi.

Çorum halkına ve taraftara seslenen Başkan Aşgın, "Şehrine ve takımına sahip çık. Pazar günü atkını, formanı ve bayrağını al stadyuma gel" diyerek taratarlara çağrıda bulundu. - ÇORUM