Çorum Belediyespor Serbest Güreş Takımı Süper Ligde İkincilik Kupasını Kazandı - Son Dakika
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Çorum Belediyespor Serbest Güreş Takımı Süper Ligde İkincilik Kupasını Kazandı

Çorum Belediyespor Serbest Güreş Takımı Süper Ligde İkincilik Kupasını Kazandı

Çorum Belediyespor Serbest Güreş Takımı, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four müsabakalarında ikinci olarak başarılı bir performans sergiledi.

23.06.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Çorum Belediyespor Serbest Güreş Takımı Süper Ligde ikincilik kupasının sahibi oldu.

16 takımın mücadele ettiği Serbest Güreş Süper Ligi'nde eleme maçları sonunda yarı finale yükselen dört takım, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda sıralamayı belirlemek için mücadele etti. Çorum Belediyespor Serbest güreş Takımı yarı finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Antrenörler Levent Kaleli, Bülent Tuzcu ve Sinan Mumcu yönetimindeki Çorum Belediyespor'dan 57 kiloda Bekir Keser, 61 kiloda Emre Çetin, 65 kiloda Mustafa Zopalı ve Mutlu Can, 70 kiloda Hamza Zopalı, 74 kiloda Hüseyin Bakır, 79 kiloda Mertcan Damatoğlu, 86 kiloda Abdullah Arslan ve Mahmut Özkaya, 92 ve 97 kilolarda Samet Özarslan ve 125 kiloda ise Atilla Kaan Aydın'dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Sezonun en iyilerinin mindere çıktığı 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four müsabakaları sonunda Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı ikinci oldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorum Belediyespor Serbest Güreş Takımı Süper Ligde İkincilik Kupasını Kazandı - Son Dakika
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