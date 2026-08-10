Çorum'da Goalball 1. Lig Müsabakaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Goalball 1. Lig Müsabakaları Başladı

Çorum\'da Goalball 1. Lig Müsabakaları Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engellilerin katıldığı Goalball 1. Lig 1. devre müsabakaları Çorum'da devam ediyor.

Çorum'da başlayan Goalball 1. Lig 1. devre müsabakalarında takımlar, ligde avantajlı bir konum elde etmek için ter döküyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Goalball 1. Lig 1. devre müsabakaları, Çorum'da başladı. Çorum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar dün başladı. 10 kulübün karşılaşmaya çıktığı ligde, görme engelliler lig sıralamasında iyi bir konuma yükselmek için ter döküyor.

Ligle ilgili bilgi veren Hakem Aynur Özbey, "Sezonun en üst ligi. Milli takım, olimpiyatla ter dökmüş oyuncular burada ter döküyor. İnanıyorum ki en iyi takım gurubun galibi olacaktır. Goalball, 12 dakikalık 2 devreyle oynanıyor. Görme engelliler arasında oynanıyor. Sporcular 12 dakika boyunca karşı takım kalesine gol atıp puan kazanmaya çalışıyor. 3'e 3 oynanan bir branş" dedi.

17 yaşındaki görme engelli Bilal Taha Ardıç, yaklaşık 7 yıldır goalball ile ilgilendiğini belirterek, "Amatör ile profesyonel seviyede gidip geliyoruz ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Goalball Erkekler 1. Lig 1. devre müsabakalarındayız. Bu ikinci gün, sabah seansındayız. Goalball müsabakaları görme engellilerin sosyalleşmesinde, stres atmasında önemli rol oynuyor. Aynı zamanda spor yapıyoruz. Sağlık için de çok iyi. Çok amaçlı bir lig, birçok şeye hizmet ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum'da Goalball 1. Lig Müsabakaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

23:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
23:03
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
22:38
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
21:37
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı
Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
20:08
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 23:55:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Goalball 1. Lig Müsabakaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.