Çorum FK, 16 Ekim\'deki Çaykur Rizespor maçına Burak Yılmaz yönetiminde hazırlanıyor

Çorum FK, 16 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçına Burak Yılmaz yönetiminde hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 16 Ekim’de evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçına Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde hazırlanıyor. Antrenmanda kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarının ardından taktik varyasyonlar ve çift kale müsabakası yapıldı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Çorum FK, Süper Lig'de 16 Ekim'de evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanla sürdü. Antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanın saha bölümüne geçti. Antrenmanın devamında oyuncuların fiziksel güç ve dayanıklılık seviyelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yoğun tempoda sürdürülen bölümün ardından futbolcular topla çalışmalara geçti.
Çalışmanın taktik bölümünde Teknik Direktör Burak Yılmaz ve teknik heyet, Rizespor karşılaşmasına yönelik taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. Oyuncular, belirlenen oyun planı doğrultusunda saha içi organizasyonları uyguladı.
Günün antrenmanı, çift kale müsabakayla sona erdi.
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