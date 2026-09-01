Çorum FK, 22 yaşındaki Alman santrfor Youssoufa Moukoko'yu Kopenhag'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika
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Çorum FK, 22 yaşındaki Alman santrfor Youssoufa Moukoko'yu Kopenhag'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı

Çorum FK, 22 yaşındaki Alman santrfor Youssoufa Moukoko\'yu Kopenhag\'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen 22 yaşındaki Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko ile satın alma opsiyonuyla bir yıllık geçici transfer anlaşması yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla tamamlandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Kopenhag forması giyen, 22 yaşındaki Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko ile satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, Kopenhag ve Youssoufa Moukoko ile sağlanan anlaşma doğrultusunda Alman futbolcunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Youssoufa Moukoko'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, 22 yaşındaki Alman santrfor Youssoufa Moukoko'yu Kopenhag'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum FK, 22 yaşındaki Alman santrfor Youssoufa Moukoko'yu Kopenhag'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika
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