Çorum FK, Adanaspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Nalepa, kaleci Ferhat çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-0
34. dakikada savunma arkasına atılan pasta Ciss penaltı noktasında kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Ciss'in şutunda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
37. dakikada hakemin kararına tepki gösteren Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kırmızı kart gördü
45. dakikada sağ kanattan Suat'ın ortasında uygun durumda Ferhat topa dokunamadı.
88. dakika Gökhan'ın köşe atışında ceza sahası içinde Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Eren dk. 74), Thomas (Ahmet Sağat dk. 74), Nalepa (Atakan dk. 86), Hakan (Gökhan dk. 74), Geraldo (Suat dk. 18), Erkan,
Yedekler: Ali, Ologo, Gökhan, Adem, Süleyman, Sadık Arda
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin, Harun (Burhan dk. 82), Dimitri, Fatih, Evren, Mehmet Feyzi, Mehmet, Dabo (Diakite dk. 70), Fernandes, Ciss (Samuel David dk. 70)
Yedekler: Ahmet Said, Kubilay, Devran, Metehan, Hıdır, Samuel Davıd, Hakan, Ferhat Katipoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Gol: Nalepa (dk. 8), Ahmet Sağat (dk. 88) (Çorum FK)
Kırmızı kart: Mustafa Kemal Kılıç (dk. 37) (Teknik Direktör) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Ferhat, Nalepa, Geraldo (Çorum FK), Fatih Amadou Ciss, Diakite (Adanaspor) - ÇORUM
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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