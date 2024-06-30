Çorum FK, Ahmet İlhan Özek ve diğer oyuncularla yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, yollarını ayırdığı Ahmet İlhan Özek, Ali Türkan, Ahmet Sağat, Michael Ologo ve Eren Aydın için veda mesajı paylaştı.

Ligde 2023-2024 sezonunu play-off yarı final maçında Bodrumspor'a elenerek kapatan kırmızı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sözleşmeleri sona eren Ahmet İlhan Özek ve Ali Türkan'a yeni takımlarında başarılar dileriz. Geçici transfer sözleşmeleri sona eren Ahmet Sağat, Michael Ologo ve Eren Aydın'a takımlarında başarılar dileriz. Bu forma altında verdiğiniz onurlu ve gururlu mücadeleden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.