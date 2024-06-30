Çorum FK, Ahmet İlhan Özek ve diğer oyuncularla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Çorum FK, Ahmet İlhan Özek ve diğer oyuncularla yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Çorum FK, Ahmet İlhan Özek, Ali Türkan, Ahmet Sağat, Michael Ologo ve Eren Aydın ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sözleşmeleri sona eren oyunculara yeni takımlarında başarılar dileyen kulüp, geçici transfer sözleşmeleri sona eren oyunculara da takımlarında başarılar temennisinde bulundu. Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

30.06.2024 14:49
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, yollarını ayırdığı Ahmet İlhan Özek, Ali Türkan, Ahmet Sağat, Michael Ologo ve Eren Aydın için veda mesajı paylaştı.

Ligde 2023-2024 sezonunu play-off yarı final maçında Bodrumspor'a elenerek kapatan kırmızı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sözleşmeleri sona eren Ahmet İlhan Özek ve Ali Türkan'a yeni takımlarında başarılar dileriz. Geçici transfer sözleşmeleri sona eren Ahmet Sağat, Michael Ologo ve Eren Aydın'a takımlarında başarılar dileriz. Bu forma altında verdiğiniz onurlu ve gururlu mücadeleden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kaynak: AA

Ahmet İlhan Özek, Eren Aydın, Ali Türkan, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Ahmet İlhan Özek ve diğer oyuncularla yollarını ayırdı - Son Dakika

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