Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile sözleşmeyi feshetti

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesini sonlandırdı.

Çorum FK, profesyonel futbolcusu Ahmet Said Kıvanç ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, ayrılık kararını resmi kanalları aracılığıyla paylaştığı bir teşekkür mesajıyla duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Oğuz Gürbulak arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında verdiği emekler ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM