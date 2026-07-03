Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile sözleşmeyi feshetti - Son Dakika
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Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile sözleşmeyi feshetti

Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile sözleşmeyi feshetti
03.07.2026 17:08
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Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı ve teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesini sonlandırdı.

Çorum FK, profesyonel futbolcusu Ahmet Said Kıvanç ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, ayrılık kararını resmi kanalları aracılığıyla paylaştığı bir teşekkür mesajıyla duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Oğuz Gürbulak arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında verdiği emekler ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Ahmet Said, Futbol, Çorum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile sözleşmeyi feshetti - Son Dakika

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