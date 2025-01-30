Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Ümraniyespor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ligde Çorum FK'nin 32, Teksüt Bandırmaspor'un ise 34 puanı bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Bandırmaspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?