Çorum FK Beraberlikten Üzgün - Son Dakika
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Çorum FK Beraberlikten Üzgün

Çorum FK Beraberlikten Üzgün

Çorum FK, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı; teknik direktör Özbalta, talihsiz gol yediklerini söyledi.

22.12.2024 23:46
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bu haftaki oyun tam geçen haftaki gibi değil ama istediğimiz şeyleri yapmaya çalışan bir Çorum FK takımı vardı ancak muvaffak olamadık." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-1'lik beraberlikten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısının iki takım için de dengeli bir oyunla geçtiğini belirten Özbalta, rakibin 40. dakikada 10 kişi kalmasının ardından özellikle ikinci yarıda oyunu hızlı oynamaya çalıştıklarını kaydetti.

Talihsiz bir gol yediklerini ifade eden Özbalta, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Bu haftaki oyun tam geçen haftaki gibi değil ama istediğimiz şeyleri yapmaya çalışan bir Çorum FK takımı vardı ancak muvaffak olamadık. Ona üzüldük. Ama bir taraftan realiteye baktığımız zaman da bu seneyi bilmek lazım, ligi bilmek lazım." diye konuştu.

Futbolcuların golden sonra gol sevinci için birleşip kulübeye gelmelerinin, kenetlenme mesajı olduğunu anlatan Özbalta, "Oyunu kazanmak istiyorduk ama olmadı. Kötü bir gidişatımız yok. Herkes her hafta kazanmak istiyor. İstediklerimizin bir kısmını yapabildiğimiz bir müsabakaydı. Devam edeceğiz, enseyi karartmamak lazım. Sezonun sonuna kadar bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hakan Demirkan ise zor bir maça çıktıklarına dikkati çekerek, "Bizim için zor bir deplasmandı. İyi bir hocaya, kaliteli oyunculara sahip, zor bir deplasman. Ama biz güçlü bir takımız. Hafta içerisinde yaşadığımız birtakım sıkıntılardan dolayı biraz eksik geldik, moralsiz geldik ama son 24 saatte kenetlendik. Yönetimle, teknik ekiple, sporcularımızla o inançla sahaya çıktık." dedi.

Maçın ilk 30 dakikasında üstünlük sağladıklarına işaret eden Demirkan, 10 kişi kaldıktan sonra ise oyuncularının özveriyle mücadele ettiğini vurguladı.

İkinci yarıda yaptıkları hamlelerle risk aldıklarını anlatan Demirkan, "Risk almak zorundaydık. Üçlü defansa döndük. On kişi olduğumuz halde puana ihtiyacımız vardı, morale ihtiyacımız vardı. Rabbime şükürler olsun, kötünün iyisi, puan puandır, deplasman çünkü. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Demirkan, Osman Çelik'in maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle ciddi bir sakatlık yaşadığını, hastaneye sevk edileceğini de aktardı.

Futbolcularını tebrik eden Demirkan, "Olağanüstü bir mücadele verdiler. Üstün gayretle, bazı noktalarda iki kişinin yerine oynayan oyuncularımız oldu. Onurlu ve gururlu 1 puan aldık. Devamı gelecek, çok güçlü gelecek. Herkes buna inansın." ifadelerini kullandı.

Taraftardan desteği sürdürmelerini isteyen Demirkan, şunları kaydetti:

"Taraftarımız maçta bir dakika susmadı. Ben onlardan rica ediyorum, iyi günde, kötü günde her zaman bu takıma sahip çıksınlar. Takımın gerçek sahipleri onlar. Biz o gücü alamazsak eksik kalırız. O tribünlerin tekrar 2. Lig'deki havasını yakalaması lazım, 25 bin kişiye oynaması lazım. Küskünlük yok, dargınlık yok. Burada herkes Ankaragücü için mücadele ediyor. Bu mücadeleyi hep beraber vermemiz lazım. Parçalanırsak yerimizde sayarız. Bizim yerimiz üst lig. Allah'ın izniyle o inançla kalan maçlarımıza devam edeceğiz, önümüze bakacağız."

Kaynak: AA

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