Çorum FK Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Çorum FK, Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı, sakat oyuncu ayrı çalışıyor.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte futbolculara 2 gün izin verildi.
İznin ardından teknik ekip ve futbolcular, Çorum FK tesislerinde bir araya geldi.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, dar alan oyunları ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları yaptı.
Sakatlığı bulunan Cemali Sertel, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını sürdürdü.
Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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