Çorum FK\'da Suat Kaya ve Kabongo Kasongo sakatlandı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da sakatlanan Suat Kaya ve Kabongo Kasongo'nun 3 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Çorum FK'dan apılan açıklama da, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kabongo kasongo ve Suat Kaya'nın Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş olup; Kabongo Kasongo'nun, hamstring kas grubunda 2B derece yırtık ve kanama alanı tespit edilmiş olup, tedavi süresi olarak 4-6 hafta planlanmıştır.

Suat Kaya'nın ise adductor kas grubunda 2A derece yırtık tespit edilmişt olup, tedavi süresi olarak 2-3 hafta planlanmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM