Çorum FK'dan Ümraniyespor'a 3-1 Galibiyet - Son Dakika
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Çorum FK'dan Ümraniyespor'a 3-1 Galibiyet

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Teknik direktör Serkan Özbalta, galibiyet sonrası oyuncularını tebrik etti ve taraftarlara teşekkür etti.

18.01.2025 22:50
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- Serkan Özbalta: "Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig 20. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. Özbalta, yoğun geçen bir haftaya rağmen iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Oyuncularına ve taraftarlara teşekkür eden Özbalta, Ümraniyespor'un da ciddi bir mücadele gösterdiğini kaydetti. İlk yarıya golle başladıklarını ve skoru devre arasına kadar koruduklarını belirten Özbalta, "İkinci yarının ilk müsabakası. Geçen hafta kazandığımız bir maçla, seyircileri herkesi mutlu ettik. Bugün de aynı ciddiyetle hazırlandık. Konya müsabakası, arkasından üç gün sonra bir müsabaka. Pazartesi günü İstanbulspor maçı vardı. Biraz yoğun bir süreçte üç maçın iki tanesi zaten lig maçıydı, üstesinden gelmek bizi son derece sevindirdi ve mutlu etti. Oyuna coşkuyla başlamak, bulunduğumuz konumun önemini bilerek başlamak ve hemen 8. dakikada bulduğumuz gol, ondan sonra Ümraniyespor'un ciddi atakları, mücadele gücü yüksek bir müsabaka oldu. İki takım açısından da ataklara cevap verme, savunma anlamında disiplin takım savunması vardı. Devreye girdiğimiz o döneme kadar ayakta kalabildik. Bu da bizim beş aydır çalışmamızın karşılığında, takım savunmasıyla alakalı. Çocukların özverisiyle, tabii ki bizleri dinlemesiyle ortaya çıkan bir tablo. İlk yarıyı bu şekilde ayakta kalarak bitirdik. Tabii ilk yarı bitmeden birkaç tane kontratak pozisyona girdik. Devrede oyuncuların rahatlaması açısından formasyon değişikliğine gitmek istedik. Bu da zaten ikinci yarıda başlar başlamaz golü bulmamıza sebebiyet verdi, oyuncuların özgüvenini tekrar geriye gelmesini sağladı" diye konuştu.

"11 oyuncu takım savunması yaptı"

"Ben maçın başından sonuna kadar Ümraniyespor'un mücadelesinden memnun kaldım" ifadelerine yer veren Özbalta, "İki takım zaten çok ciddi mücadele gösterdiler ki son saniyeye kadar bu hissedilmiştir. O dakikadan sonra zaten biraz daha üzerimize geleceklerdi. Biraz da onların boy ortalaması bizim üzerimizdeydi. Özellikle duran toplarla alakalı geçen hafta oynadıkları Manisa maçında buldukları goller var, lig içinde buldukları goller var. Ona özellikle çok dikkat ettik ve bunun da pratiğini sahada oyuncularla çalışmıştık. 11 oyuncu takım savunması yaptı. Etkili kesmeler yapacakları yere Thomas'ı koymamız ve onun üç dört tane net topunu uzaklaştırması onların biraz direncini kırdı" diye konuştu.

"Başarılı olduk, güzel bir galibiyet aldık"

Thomas'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili de bilgi veren Özbalta, "Thomas'ın kasığı ile alakalı sıkıntısı vardı. Takımda boy ortalaması yüksek bir oyuncumuz yoktu. Zargo Toure cezalıydı, forvet ve diğer pozisyonlar için uzun boylu oyuncumuz yoktu. Onu biraz daha oynattık, iyi ki oynatmışız golü buldu. Sonra onların bütün stoperleri öne göndereceğini biliyorduk. Biz de son 5-6 dakika Thomas'ın sakatlığı ilerlemesin diye iki stoperin arasında kalmasını istedik. 5-3-2'ye döndük, Burak ve Eren'i bizi ileri doğru taşımasını istedik ve arkayı da beşleyerek ortalarını bertaraf etmek istedik. Başarılı olduk, güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok coşkulu bir taraftar vardı. Stadın yarısı bile dolsa çok ciddi bir ses çıkıyor, bu oyuncular ve bizler tarafından da net bir şekilde hissediliyor, bize güven, destek veriyor. Oyuncular da taraftarların bu desteği ile maçı bitirebildi. Bugün önce oyuncularımızı, sonra bizi sonuna kadar destekleyen taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bütün şehre, Çorum taraftarlarına bu galibiyeti armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Çorum FK\'dan Ümraniyespor\'a 3-1 Galibiyet
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK'dan Ümraniyespor'a 3-1 Galibiyet - Son Dakika

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