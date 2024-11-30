Çorum FK, Erzurumspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Çorum FK, Erzurumspor'a 1-0 Yenildi

Çorum FK, Erzurumspor\'a 1-0 Yenildi

Çorum FK teknik direktörü Özbalta, takımının mücadele ve oyundan memnun olduğunu belirtti.

30.11.2024 23:47
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'a 1-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Yediğimiz gol haricinde oyundan, oyuncularımdan ve mücadeleden çok memnunum. Kimsenin başının yere eğilmemesi lazım." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek "Üzgünüz. Dört haftadır kaybetmeyen bir Çorumspor takımı vardı. İyi gidişatımız vardı. Devam ettirmek istediğimiz müsabakalardan biriydi." ifadelerini kullandı.

Net pozisyonları maçta gole çeviremediklerine dikkati çeken Özbalta, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oyuncularımız tam anlamıyla beni memnun etti. Mücadele anlamında iyi. Maçın geneline baktığınızda çok net pozisyonlarımız var. Çalışıyoruz, çabalıyoruz ama genel anlamda biraz fazla gol kaçırıyoruz. Yediğimiz gol haricinde oyundan, oyuncularımdan ve mücadeleden çok memnunum. Kimsenin başının yere eğilmemesi lazım. "

Özbalta, maçın hakem tarafından bitirilmesinden sonra tekrar başlatılmasıyla ilgili olarak da "Tam bilmiyorum ama telsizle bağlantı kuramıyor, orada 3 dakika zaman geçiriyor. Tam teması kuramadı demek ki, bir hata yaptı. 'Vurun abalıya' diye bir söz var. Biz şimdi kaybettik diye adamı öldürmenin, günah keçisi ilan etmenin anlamı yok. Talihsizliği vardı. Temsilcimiz, gözlemcimiz de bu olayı büyütmemeli. İnsanın başına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurumspor cephesi

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa ise sahadaki dizilimle üstünlüğü rakibe vermediklerini vurguladı.

Deplasmanda olmanın kendileri için fark etmediğini dile getiren Randa, "Biz iç sahada ve dış sahada her zaman aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. İki haftadır üzüyorduk. Bu galibiyetle taraftarımızın gönlünü aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Randa, maçın hakem tarafından bitirilmesinden sonra tekrar başlamasıyla ilgili olarak da "Bunlar insani hatalar. Art niyetli hatalar değil." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Trendyol, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Erzurumspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika

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