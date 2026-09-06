Çorum FK, Eyüpspor karşısında 15. dakikada 1-0 öne geçti
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Çorum FK, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi takım, attığı golle 1-0 üstünlük kurdu.
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çorum FK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Kaynak: İHA
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