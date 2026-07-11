Çorum FK, Hüseyin Bulut'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya doğumlu gurbetçi oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
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