Çorum FK, Hüseyin Bulut\'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 27 yaşındaki futbolcu Hüseyin Bulut'u transfer etti.
Çorum FK'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hüseyin Bulut ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hüseyin Bulut'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM
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