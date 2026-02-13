Çorum FK, İstanbulspor'a 2-3 Yenildi - Son Dakika
Spor

Çorum FK, İstanbulspor'a 2-3 Yenildi

Çorum FK, İstanbulspor'a 2-3 Yenildi
13.02.2026 22:42
Trendyol 1. Lig'de Çorum FK, evinde İstanbulspor'a 25. haftada 2-3'lik skorla mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Çorum FK, evinde İstanbulspor'a 2-3 mağlup oldu.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Azad İlhan

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Atakan Akkaynak dk. 88), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Danijel Aleksic dk. 81), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Braian Samudio dk. 46), Üzeyir Ergün, Burak Çoban (Ferhat Yazgan dk. 71)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Joseph Attamah, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Efe Sarıkaya, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Fatih Tultak, Modestas Vorobjovas, David Sambissa (Özcan Şahan dk. 62), Duran Şahin (Phellipe dk. 61), Emrecan Uzunhan, Muhammed Mert (Elvin Mendy dk. 61), Yusuf Ali Özer, Mendy Mamadou (Turan Deniz Tuncer dk. 88), Mario Krstovski ( Mustafa Sol dk. 71)

Yedekler: Mücahit Serbest, Alieu Cham, Fahri Kerem Ay, Ömer Faruk Duymaz, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: İlyas Öztürk

Goller: Burak Çoban (dk.48), Mame Thiam (dk. 53) (Çorum FK), Mario Krstovski (dk. 26), Phellipe (dk. 78 ve 90+7 pen.) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Serdar Gürler, Sinan Osmanoğlu, Atakan Akkaynak, Mame Thiam (Çorum FK) - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbulspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, İstanbulspor'a 2-3 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Çorum FK, İstanbulspor'a 2-3 Yenildi - Son Dakika
