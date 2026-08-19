Çorum FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Çorum FK, Kasımpaşa karşılaşması için teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenman yaptı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, pas, taktik ve taktiksel oyun çalışmaları yaptı.
Kaynak: İHA
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